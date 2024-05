"Fiorentina e Napoli pareggiano 2-2: Kvaratskhelia risponde a Nzola" Nel match Fiorentina-Napoli terminato 2-2, le reti di Rrahmani e Biraghi per la Fiorentina e Kvaratskhelia per il Napoli. Prestazioni discrete per entrambe le squadre, con un pareggio che lascia soddisfatti entrambi gli allenatori.