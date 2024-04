Fiorentina-Viktoria Plzen, Italiano: "La settimana più importante da quando sono qui"

Firenze, 18 aprile 2024 – Caricare l'ambiente, lo spogliatoio e il pubblico, aggiungendo anche quel pizzico di pressione extra che, si spera, possa fare solo che bene. Diretto e chiaro Vincenzo Italiano nella conferenza stampa di presentazione della sfida di ritorno contro il Viktoria Plzen nei quarti di Conference League. All'andata il match terminò con uno scialbo 0-0, dove la squadra ceca si è difesa con maniacale attenzione per tutti i novanta minuti strappando con le unghie e con i denti un pareggio che ora tiene tutto più che aperto. L'appuntamento è per questo pomeriggio alle ore 18:45 e si giocherà in un Artemio Franchi gremito in ogni ordine di posto, con l'obiettivo di strappare il pass per le semifinali dove, eventualmente, la Fiorentina sfiderà la vincente tra Paok Salonicco e Club Brugge.

Le parole di Italiano

Nella conferenza stampa pre partita, Vincenzo Italiano e Christian Kouamé, che sarà il titolare sulla corsia offensiva, hanno voluto caricare ancor di più l'ambiente. Il tecnico ha messo subito in chiaro un paio di passaggi fondamentali: "Dovremo far molto meglio rispetto all'andata. Provare a segnare proponendo nella loro metà campo ciò che non ci è riuscito nella partita d'andata. Dobbiamo riempire l'area con tanti uomini, provare sfruttare le palle inattive. Sappiamo che il Viktoria è una squadra che subisce pochi gol, ma possiamo metterli in difficoltà".

Per capire quanto è importante questa sfida per il tecnico dei gigliati basta riprendere le sue parole: "Siamo davanti a una delle settimane più importanti da quando ci sono io e tanti ragazzi che lavorano con me. In palio ci sono l'accesso a una semifinale europea e a una finale di coppa, che per ora accantoniamo. Ultimamente in casa stiamo lavorando molto meglio, anche sotto il punto di vista dell'attenzione. Spero che lo stadio ci trascini e non si pensi ad altro perché vogliamo vincere".

Lato formazione, c'è stato un focus particolare su Arthur che però dovrebbe partire dalla panchina: "In questo momento ha qualcosa in più in termini di condizione. La gara d'andata gli è servita per prendere ritmo ma abbiamo ancora tempo per valutare sia lui che il modo in cui impostare la partita". Mentre per quanto riguarda il Gallo Belotti e il suo digiuno a livello realizzativo il tecnico di nato a Karlsruhe (Germania) ha detto: "Andrea prima o poi troverà lo spiraglio giusto. Finora abbiamo trovato sulla nostra strada portieri fenomenali. Il lavoro che fa non può non essere ripagato".

Su quest'ultimo punto di vista, ovvero la mancanza di gol dalle punte, sono arrivate anche delle critiche al mister della Viola che ha risposto così: "Se in questi mesi le nostre punte non hanno fatto gol con continuità la responsabilità maggiore è dell'allenatore e della sua proposta. Però ci siamo arrivati con altri giocatori. Lavoriamo per trovare soluzioni diverse, collettive o individuali. Serve qualcosa in più. In precedenza i miei attaccanti gioivano di più, da qualche tempo sembra ci sia una maledizione. Ma se continuiamo ad avere percentuali alte in zona offensiva qualcosa di più può arrivare".

Al termine della conferenza stampa, Christian Kouamé ha ricordato anche Joe Barone dicendo: "Vogliamo vincere, lo vorremmo per noi e anche per Joe (Barone, ndr), perché so che lui ci teneva. E so che solo giocando da Fiorentina ce la faremo".

Probabili formazioni

Lato Fiorentina, Vincenzo Italiano proprio a mandare nella mischia dal primo minuto Christian Koaumé assieme a Nico e Beltran, dietro Belotti, l'ivoriano però è in ballottaggio con Sottil per una maglia da titolare. A centrocampo Boanventura e Mandragora formeranno la linea mediana, mentre dietro ci sarà Milenkovic con Ranieri al centro e Biraghi e Dodo ai lati davanti a Terracciano. Dall'altra parte solito 3-4-1-2, con i due esterni molto bassi, per Koubek che ritrova Kopic dopo la squalifica. La situazione infortuni non lascia tanti spazi di manovra all'allenatore del Viktoria che si affiderà, di fatto, agli stessi dell'andata.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti. Viktoria Plzen (3-4-1-2): Jedlicka; Dweh, Hranac, Jemelka; Kopic, Cerv, Kalvach, Cadu; Sulc; Chory, Vydra

Dove vedere la partita

Il ritorno tra Fiorentina e Viktoria Plzen, alle ore 18:45, è disponibile su Sky Sport e Dazn. In particolare, per gli abbonati Sky basterà sintonizzarsi o su Sky Sport Uno (canale 201), mentre invece per quanto riguarda gli abbonati Dazn basterà accedere alla propria app dai dispositivi collegati. Un'altra opzione è Now Tv.