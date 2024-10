A lecce. Palladino, multa e squalifica di un turno. Sarà il vice Citterio a guidare la squadra

La squalifica è arrivata puntuale dopo l’espulsione decisa nel finale di Fiorentina-Milan. Un turno di stop e 5.000 euro di multa per Raffaele Palladino per aver "rivolto agli Ufficiali di gara una critica irrispettosa con atteggiamento veemente e scomposto".

Sulla panchina viola, alla ripresa del campionato contro il Lecce, ci sarà dunque il suo vice, Stefano Citterio, che sarà assistito da Federico Peluso. Classe ‘75, Citterio è il vice di Palladino dalla Primavera del Monza. Ex difensore centrale con una carriera spesa in Serie C oltre a una manciata di presenze in B con la Reggiana. Ha già ‘esordito’ da primo in Serie A. Due occasioni lo scorso gennaio (con Frosinone ed Empoli) sempre per le espulsioni di Palladino.

Ale. La.