Alle 21 c’è Atalanta-Fiorentina

La seconda semifinale di ritorno di Coppa Italia stasera al Gewiss Stadium mette di fronte alle 21 l’Atalanta e la Fiorentina, due squadre che si stanno sottoponendo a un tour de force di otto partite in 25 giorni (e manca lo scontro diretto in campionato saltato per la morte di Joe Barone). I viola partono col vantaggio dell’1-0 nell’andata. Nell’Atalanta fuori Holm e Toloi, Italiano recupera in extremis Belotti, Beltran, Buonaventura e Nico Gonzalez. La finale di Coppa Italia è in programma all’Olimpico il 15 maggio in gara secca.