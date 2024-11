Apoel-Fiorentina, Comuzzo: "Mi ispiro a Chiellini. Palladino vuole che migliori in un aspetto..."

Firenze, 6 novembre 2024 - Insieme a mister Palladino in conferenza stampa da Cipro c'è anche Pietro Comuzzo, probabilmente la sorpresa più bella di questo avvio di stagione della Fiorentina. Il difensore classe 2005 si è imposto nella difesa e ha scalzato un veterano come Martinez Quarta. Il 'soldato' viola ha parlato del suo momento magico. "E' stato un inizio col botto, per me e per la squadra. Ci siamo ripresi e stiamo raccogliendo i frutti della preparazione. Per me è un momento bellissimo che non mi aspettavo del tutto. Ho sempre lavorato, sto dando il massimo per rimanere a questo livello e aiutare la squadra. Il mio modello è Chiellini per l'atteggiamento che aveva in campo, è lo stesso che cerco di mettere in campo anche io".

La marcatura a uomo è una qualità naturale o un qualcosa che ha allenato?

"E' una mia caratteristica. Cerco sempre di esaltare le mie qualità migliori e quella di marcare è una di queste. Devo limitare le mie pecche. Certe marcature mi fanno esaltare, cerco di aiutare la squadra al meglio possibile".

Cosa le chiede Palladino? Dove vuole che faccia un passo in avanti?

"Il mister vuole che migliori nella costruzione del gioco. E' uno step che devo fare, vedere linee di passaggio che col tempo e con gli allenamenti imparerò a leggere per aiutare la squadra anche nella costruzione". Alessandro Latini