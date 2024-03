Arthur si rimette la maglia. E Quarta torna in difesa

A 79 giorni di distanza dall’ultima volta, è ricomparso finalmente anche il nome di Christian Kouame nell’elenco dei convocati diramato da Italiano per la sfida di oggi contro l’Atalanta. L’ivoriano, dopo aver vinto la Coppa d’Africa con la sua Nazionale a metà febbraio e aver fatto soprattutto i conti con la malaria (che gli ha causato un mese di stop con conseguente lunga trafila per ottenere una nuova idoneità sportiva), si allena con il resto dei compagni da ormai una settimana ed anche per questo motivo il tecnico ha deciso di aggregarlo al gruppo che oggi al Gewiss Stadium si giocherà tre punti vitali per rientrare in zona-Europa (all’andata, peraltro, fu proprio l’ex Genoa a decidere la sfida con una rete nel finale).

Le tossine accumulate in Conference contro il Maccabi Haifa sono solo un lontano ricordo eppure l’allenatore pare ugualmente orientato a variare alcuni elementi rispetto all’undici di partenza che giovedì ha affrontato la formazione israeliana: per la sfida contro la Dea, dove mancherà per squalifica l’ex Bonaventura, si rivedranno dal 1’ sia Arthur a centrocampo che Beltran sulla trequarti, desideroso quanto prima di centrare la sua decima rete stagionale. Per il resto, nel probabile schieramento iniziale, si dovrebbero vedere Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta e Biraghi davanti a Terracciano (il capitano viola si guadagnerebbe così il suo decimo gettone di fila dal 1’), con Duncan che stavolta sembra partire in vantaggio su Mandragora per il ruolo di mediano assieme al play ex Juventus. Solo certezze, infine, in attacco: Gonzalez e Sottil presidieranno le fasce mentre, davanti al Vikingo, tutto lascia pensare che spetterà ancora al Gallo Belotti partire titolare. Ancora out Christensen, che dovrebbe a questo punto tornare in gruppo dopo la sosta per le Nazionali.

Andrea Giannattasio