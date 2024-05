Assenze Fiorentine nell'Europeo: Spalletti esclude Biraghi e Bonaventura

Non c’è viola nell’azzurro di Luciano Spalletti. Un’occhiata alla lista dei 30 preconvocati in vista dell’Europeo e spicca subito l’assenza di giocatori della Fiorentina. E a sperarci erano almeno in due, ovvero il capitano viola Cristiano Biraghi e Giacomo Bonaventura.

Entrambi seguiti da Spalletti in diverse partite al Franchi, evidentemente, non hanno dato vita a prestazioni convincenti per potersi guadagnare uno spazio nell’Italia.

Biraghi paga probabilmente una stagione dall’andamento vissuta su alti e bassi, Bonaventura, invece, un rendimento che è stato positivo ma segnato troppo da stop di natura fisica.

La non-chiamata di Spalletti era comunque nell’aria per Biraghi ma è stata più sorprendente per Jack

Ri.Ga.