Barone, il tenero ricordo del figlio. La volta che scoprì di diventare nonno di un maschietto

Firenze, 27 marzo 2024 - Nella giornata di ieri la salma di Joe Barone ha vissuto gli ultimi due atti di una settimana di dolore: il funerale nella chiesa di St. Stephen a Brooklyn e la tumulazione nel cimitero monumentale di Green Wood, poco distante dal lungo della funzione e comunque nello stesso quartiere dove il direttore generale della Fiorentina era arrivato all'età di otto anni, per motivi di lavoro che spinsero i genitori a lasciare la Sicilia per cercare fortuna in America.

La felicità di Joe Barone nell'apprendere che sarebbe diventato nonno di un maschio

Oggi è il giorno nel quale i familiari di Barone hanno potuto tirare un po' il fiato. Si sono spenti i riflettori, forse potranno rendersi conto fino in fondo di quello che è successo nei giorni scorsi, da quando sono finiti all'improvviso in un vortice di dolore atroce. E' anche il giorno nel quale alcuni figli di Joe hanno ripreso in mano i loro profili social. Per dire la verità hanno sempre lasciato una reazione a chi li taggava nei post di ricordo. Un cuore viola piuttosto che una colomba in volo, divenuta simbolo della tragedia.

Il figlio Giuseppe, che con il padre ha in comune la passione per il calcio ed ha provato anche la carriera professionistica in club come Perugia, Salernitana e Ascoli - salvo essere frenato da un grave infortunio al ginocchio - ha affidato a Instagram il suo ricordo. "Non ci sono parole per descrivere quello che provo. Voglio solo dirti che ti voglio un mondo di bene papà. Papà sei il mio eroe, il mio modello. Ti ammiro e ti ammirerò sempre. Conserverò tutti i momenti che abbiamo condiviso insieme e porterò avanti la tua eredità per sempre. Ti voglio bene papà". Il tutto arricchito da una serie di fotografie che ritraggono il padre in questi anni, più una che li vede abbracciati.

Il pensiero più commovente lo ha lasciato sui social il figlio Pietro, che ieri nel corso del funerale ha preso la parola per ultimo definendo il padre come 'immortale'. Per la verità Pietro stavolta ha fatto parlare le immagini, postando su Instagram un momento particolarmente caro al direttore generale della Fiorentina. Ovvero quello nel quale scoprì che sarebbe diventato nonno di un maschietto, il quale avrebbe portato il suo nome (il piccolino si chiama infatti Giuseppe Tommaso). Era il 23 ottobre 2022 e lo scoprì con un 'baby shower' a lui dedicato: ovvero gli fu fatto calciare un piccolo pallone da calcio che spezzandosi fece fuoriuscire un'inconfondibile polvere azzurra.

Alessandro Latini