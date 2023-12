Boquete abbatte l’Inter. Champions ipotesi solida

La Fiorentina Femminile ha chiuso in bellezza. Il 2023 è stato l’anno del rilancio. La seconda parte dello scorso campionato ha sancito il ritorno delle ragazze viola nelle zone nobili della classifica. L’avvio di questa stagione, nella coda dell’anno, ha confermato una crescita importante sotto tutti i punti di vista. Il botto finale è arrivato contro l’Inter, con il 4-2 in rimonta firmato Boquete (splendida tripletta) e Catena. Già chiuso a doppia mandata il discorso ‘Poule Scudetto’, con ben 14 punti in più del Como sesto in classifica. La Fiorentina ha un duplice obiettivo: conservare il terzo posto (anche quello piuttosto solido, +8 sull’Inter) che da quest’anno vale la partecipazione alla prossima edizione della Women’s Champions League. Ma per le ragazze di De La Fuente sarebbe persino riduttivo. Guardare più sù non è peccato. La Juventus - caduta nell’ultimo turno - è solo a due lunghezze. La Roma è un po’ più in là (+8). Se pare difficile aggredire il primato delle giallorosse, qualche scricchiolio della Juventus potrebbe essere sfruttato. Adesso una lunga pausa. Il campionato riprenderà il 13 gennaio con la trasferta di Napoli, poi sarà subito la volta di un altro match con l’Inter in Coppa Italia.

Sebastian De La Fuente, dopo la vittoria di lunedì, ha certificato un primo bilancio. "C’è tanto cuore e tanta soddisfazione per questi quattro mesi di lavoro insieme. Ho sempre visto una Fiorentina protagonista e mai in sofferenza, siamo sempre andati oltre le difficoltà e sono orgoglioso di allenare questo gruppo. Anche contro l’Inter abbiamo voluto e meritato la vittoria. Ora ci riposiamo, questa è stata una settimana lunga. Ho ringraziato tutte le ragazze e lo staff che è riuscito a mantenere alta la tensione: ci godiamo il momento, poi vogliamo migliorare nel girone di ritorno".

Alessandro Latini