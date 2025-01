“Lo chiamavano Brizenbauer”, presentazione a Macerata per il documentario della Nazione

Firenze, 9 gennaio 2025 – Appuntamento con la storia di un grande protagonista della Fiorentina il 10 gennaio alle 17.30 nell’Auditorium della Biblioteca Mozzi Borgetti di Macerata. In quella occasione verrà presentato il documentario “Lo chiamavano Brizenbauer. La favola viola di Pino Brizi” realizzato per “QN - La Nazione” da Roberto Davide Papini, con montaggio di Michele Coppini e riprese dello stesso Coppini, di Massimo Nencioni e Lorenzo Console.

“L’Amministrazione comunale, dopo aver fortemente voluto l’intitolazione dello stadio comunale a Pino Brizi, ha accolto convintamente questa iniziativa che mette in risalto la figura di un nostro illustre concittadino, - interviene l’assessore allo Sport del comune di Macerata, Riccardo Sacchi -. Il docufilm che abbiamo il piacere di presentare non è soltanto un omaggio a un grande sportivo, ma anche un tributo alla straordinaria persona che è stato e continua a essere. Pino Brizi ha rappresentato la città di Macerata sui palcoscenici più prestigiosi del calcio nazionale, portando con sé un bagaglio di valori, passione e dedizione che ha ispirato generazioni. Le sue doti sportive sono ampiamente riconosciute: di lui ricordiamo i successi, le giocate memorabili, e il palmares di tutto rispetto che ha accumulato nel corso della sua carriera. La sua entrata nella Hall of Fame Viola nel 2012 è una testimonianza concreta di quanto il suo talento sia stato apprezzato e celebrato”.

Si tratta, nel docufilm, di un percorso tra Macerata e Firenze, inseguendo i sogni (viola) di un bambino fino alla loro realizzazione da protagonista del secondo scudetto della Fiorentina. Per “Lo chiamavano Brizenbauer” è arrivato un prestigioso riconoscimento, la menzione d’onore, a “Sport Movies & Tv“, finale di 20 Festival (nei 5 Continenti) del “World Ficts Challenge“, campionato mondiale della televisione, del cinema, della cultura e della comunicazione sportiva, ideato e diretto da Franco Ascani.