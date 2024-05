Burdisso saluta la Fiorentina: "Il momento più bello? Spero mercoledì prossimo». Febbre da finale: tutto esaurito anche al Viola Park

E’ tempo di cominciare a stringere il cerchio intorno all’ultimo atto della Conference League. L’attesa in casa viola è sul triplo fronte. Circa 9.500 i fiorentini pronti a mettersi in marcia verso la Grecia da lunedì. Chi ha scelto viaggi lunghi, compresi quelli in traghetto, ha bisogno di tempo. La maggior parte partirà martedì e nelle prime ore di mercoledì, come a esempio chi ha scelto i charter.

In città invece saranno in tantissimi, appesi alla tv o ai maxischermi. Ecco dunque che le iniziative promosse dalla Fiorentina sono state accolte con grandissimo entusiasmo. Partiamo dal Franchi: siamo oltre quota 28mila biglietti venduti. Esaurito in un paio di giorni il Viola Park. Saranno circa 2mila i sostenitori gigliati al centro sportivo.

Ieri intanto, Burdisso ha salutato Firenze attraverso i canali social del club: "Questa società mi ha dato tutto e la libertà per lavorare facendomi sentire in sintonia con le scelte. Il momento più bello? Ci aspettiamo tutti che sia la prossima settimana ma in questi tre anni abbiamo avuto una crescita costante a livello di calcio e idee e progettazione".

