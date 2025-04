Cagliari pronto per la sfida contro la Fiorentina: Nicola punta sulla mentalità decisiva

Tutto sommato è un Cagliari sereno quello che si appresta a ricevere la Fiorentina. La squadra di Nicola da settimane galleggia intorno a un confortante +6 sulla zona retrocessione. In attesa del confronto tra Empoli-Venezia, atteso da molti in quella zona di classifica, i sardi preparano la sfida ai viola, con Davide Nicola che ha parlato in conferenza stampa. "Mi piace pensare a una mentalità decisiva. È il momento di spingere, dobbiamo raggiungere l’obiettivo il prima possibile e cercando di fare risultato contro chiunque. All’andata abbiamo fatto bene, ci siamo concentrati in settimana su come creare problemi alla Fiorentina".

Analisi lucida anche per quanto riguarda la squadra di Palladino. "La Fiorentina è molto qualitativa, traduce in gol quello che fa. Hanno cambi qualitativi e hanno fatto ruotare i giocatori".

Assente Deiola per squalifica, la probabile formazione rossoblu non sembra potersi discostare troppo dalle ultime, con un 3-5-1-1 che dovrebbe far da specchio al modulo viola. Certo il terzetto di difesa a protezione di Caprile, con il ritorno di Luperto al fianco dell’ex Mina e di Zappa. I primi due sono diffidati ma Nicola calcoli di questo tipo li ha già fatti a San Siro contro l’Inter preservando Luperto proprio per la sfida con la Fiorentina. A centrocampo sono attesi Zortea e Augello sugli esterni, Prati in cabina di regia con Adopo e Makoumbou. In attacco il solo Piccoli sarà supportato da Viola.

Alessandro Latini