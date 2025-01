Calcio femminile - In trasferta oggi (ore 15) a Seregno. Viola in campo contro il Como. Ripartire dopo la Supercoppa

Di certo non sarà una partita facile quella che attende oggi la Fiorentina, di scena alle ore 15 contro il Como Women al ‘Ferruccio’ di Seregno. Le ragazze di De La Fuente riprenderanno così la loro marcia in campionato dopo poco meno di un mese dalla sconfitta contro la Juventus che ha chiuso il 2024. Nel gruppo gigliato, rinforzato di recente da Curmark e Ballisager, c’è voglia anche di rivincita dopo la sconfitta in Supercoppa.

Obiettivo delle ragazze di De La Fuente, nemmeno troppo celato, quello di riprendere la corsa in campionato, anche perché adesso le gigliate sono quarte alle spalle della lanciatissima Juventus (+9 sulle viola) ma anche di Inter e Roma, che precedono la Fiorentina di due lunghezze. Nessuna preoccupazione per quanto riguarda la partecipazione alla Poule Scudetto (+11 sul Milan sesto) ma anche l’impellente necessità di punti per scalare almeno una posizione in classifica. Per disputare la prossima edizione della Champions c’è bisogno di agganciare almeno il terzo posto. A cominciare dal Como servirà un ritorno a tutto gas.

Ale. La.