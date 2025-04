Cagliari-Fiorentina: probabili formazioni e dove vederla in tv

Cagliari, 23 aprile 2025 – Cagliari-Fiorentina giocano oggi pomeriggio (ore 128.30) il recupero della partita prevista lunedì scorso (Pasquetta) e rinviata in seguito alla morte di Papa Francesco. Un rinvio che, per i tempi con cui è stato comunicato, ha creato non pochi problemi (e irritazione) al club viola che ha appreso la date del recupero mentre giocatori, dirigenti e staff tecnico erano già sull’aereo per tornare a Firenze e sono stati costretti a scendere e a preparare la gara in Sardegna con una serie di problemi logistici. La cortesia del Cagliari ha permesso alla Fiorentina di allenarsi nel centro sportivo dei sardi.

Venendo alla partita, la Fiorentina gioca a Cagliari una gara delicata e (sulla carta) complicata nel cammino verso un piazzamento europeo.Per proseguire nel cammino, i viola devono superare le difficoltà che di solito incontrano contro le “piccole” e devono battere la squadra di Nicola che cerca punti salvezza. Per far questo non c’è spazio per il turnover, a parte Beltran che dovrebbe giocare al posto di Gudmundsson (in coppia con Kean), mentre sembrano rientrati i problemi fisici di De Gea. Possibile un impiego di Adli a centrocampo, ma Cataldi resta favorito, così come Gosens è favorito su Parisi. Mister Palladino,comunque, non intende stravolgere la formazione che, pareggiando 2-2 con il Celje, ha conquistato la semifinale di Conference League.

Probabili formazioni

CAGLIARI (4-4-1-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Zortea, Adopo, Makoumbou, Luvumbo; Viola; Piccoli. Allenatore: Nicola.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Beltran, Kean. Allenatore: Palladino.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

Diretta tv: ore 18:30 - Dazn.