Conference League, Betis Siviglia tra qualità e infortuni. Pericolo Antony per la Fiorentina

Firenze, 18 aprile 2025 – Due pareggi nelle gare di ritorno dei quarti di finale di Conference League hanno consegnato a Betis Siviglia e Fiorentina il passaggio in semifinale, con il sogno di entrambi di sfidare in finale il Chelsea (favoritissimo) oppure il Rapid Vienna. I viola arrivano alla doppia sfida con gli andalusi (andata in Spagna il 1° Maggio, ritorno la settimana dopo a Firenze) dopo un pareggio sofferto (un po’ troppo) contro gli sloveni del Celje, avversario più tosto di quanto ci si aspettasse, siglato dalle reti di Mandragora e del solito, implacabile, Kean. Un pari che si è sommato al successo viola dell’andata in Slovenia (2-1).

Il Betis Siviglia (che aveva vinto l’andata dei quarti in casa per 2-0) è passato in vantaggio sul campo dei polacchi dello Jagiellonia con Bakambu al 78', poi il pari di Churlinov all'81', che non basta però alla squadra di Bialystok in una gara ben controllata dagli ospiti.

Come è ovvio andando avanti nel percorso della coppa, si alza decisamente e il Betis ha indubbiamente più qualità delle squadre affrontate finora dai viola. Gli andalusi, sesti in campionato, sono con un piede in Europa League, sperando anche nella Champions.

Allenati dal cileno Manuel Pellegrini (tecnico molto esperto, schiera i suoi con un 4-2-3-1) sono a caccia del primo trofeo europeo (hanno vinto un campionato e tre Coppe del Re), ma devono fare i conti con gli infortuni. Quello grave di Diego Llorente (stagione finita) e quello muscolare da valutare di Ricardo Rodriguez, difensore ex Torino e Milan. Nella rosa andalusa c’è il brasiliano Antony, esterno di grande talento, ma attenzione anche al centrocampista Isco e a un gruppo con buone qualità individuali. Maglia biancoverde, grande rivalità con il Siviglia (decisamente più titolato a livello internazionale, che travolse la Fiorentina nella semifinale di Europa League del 2015) e stadio Benito Villamarín, da 60mila posti che ospiterà la “caldissima” semifinale di andata.