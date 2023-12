Capodanno in Champions. Bologna ko, viola quarti

Quando martedì pomeriggio la Fiorentina riprenderà gli allenamenti al Viola Park si ritroverà in piena zona Champions League. Il tonfo del Bologna a Udine ha regalato la certezza già a metà pomeriggio, mentre sui social hanno cominciato a circolare impazzite le immagini della classifica di Serie A. Dopo la festa di venerdì sera al Franchi, la sbornia viola è proseguita così davanti alla televisione e poco male se il Milan ha poi ri-allungato al terzo posto. Fra i tanti a vedere le partite altrui anche Vincenzo Italiano, che nella notte post Torino - mentre usciva dalla sala stampa - ha raccontato di voler passare i tre giorni liberi sul divano davanti alla tv.

La sua Fiorentina ha artigliato quella posizione in modo meritato, quando c’erano tutti i presupposti per perdere terreno prezioso rispetto alle concorrenti. L’infortunio di Gonzalez, poi quello di Bonaventura. Gli acciacchi diffusi di giocatori importanti come Arthur, Duncan e Quarta. Sembrava che i tanti impegni ravvicinati avessero presentato il conto all’improvviso. Invece no. Il gruppo ha reagito. Da squadra vera. Non è passato inosservato il cambio d’atteggiamento di tanti interpreti. Certo, ci sono anche ragioni tattiche, ma per lo stesso Italiano sono meno importanti della voglia di aiutarsi in campo, di essere compatti e solidi. Poi si può parlare di un blocco difensivo più basso, della difesa a tre nei finali di gara per proteggere il vantaggio e di tante piccole modifiche nei movimenti e nelle posizioni. Si può parlare di un pizzico di fortuna e della crescita dei portieri. Serve tutto per stare lassù.

Adesso altri due giorni e mezzo di riposo, con motivi reali e concreti per festeggiare il Capodanno. Poi si comincerà a pensare al Sassuolo (ci potete scommettere, la sfida a Milano di ieri sera Italiano l’ha vista tutta). Mancherà Kouame, così come Sottil e Gonzalez. Sarà la prima in emergenza là davanti, in attesa che il mercato dia una mano il più in fretta possibile. Brekalo e Ikoné non possono bastare.

Alessandro Latini