CHAMPIONS LEGAUE FEMMINILE. Play off, ancora il Wolfsburg sulla strada viola

Ci sarà di nuovo il Wolfsburg sulla strada della Fiorentina Femminile in Champions League. Ieri si è svolto il sorteggio del PlayOff, ultimo ostacolo prima della fase a gironi. Un sorteggio che metteva di fronte avversari da brividi, tanto che anche la Juventus ha pescato il fortissimo PSG. Confronto che si baserà su una gara in casa e una in trasferta. Le date: 18-19 settembre l’andata, una settimana più tardi il ritorno.

Sfida, dicevamo, non nuova. Le tedesche sono infatti una vecchia conoscenza della Fiorentina. La doppia sfida andò in scena anche agli Ottavi di Finale nell’edizione del 2017 (il format era diverso). Allora vinse il Wolfsburg per 4-0 a Firenze, mentre al ritorno le gigliate riuscirono a impattare sul 3-3. Il club tedesco è reduce dal secondo posto nello scorso campionato alle spalle del Bayern Monaco. In bacheca ha 2 Champions League, 7 Scudetti e 11 Coppe di Germania.

Chi emergerà dal doppio confronto approderà alla fatidica fase a gironi, quest’anno più prestigiosa che mai dopo la fitta scrematura della fase preliminare. Detto di Juventus-PSG, la Roma ha avuto vita più facile e giocherà contro il Servette.

Alessandro Latini