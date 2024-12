Fiorentina, la situazione Conference League. Sorteggiati i playoff, le possibili avversarie

Firenze, 20 dicembre 2024 - Si sono svolti a Nyon i sorteggi degli spareggi di Conference League, denominati anche play off di febbraio, che la Fiorentina ha voluto fin da subito evitare con forza. Missione compiuta in Portogallo con il terzo posto conquistato nel maxi girone unico della competizione. A questo punto il 3° posto i viola se lo porteranno nel tabellone tennistico che si è creato per quanto riguarda la seconda fase. Fiorentina accoppiata e quindi opposta al Rapid Vienna (4° classificato) per quanto riguarda il sorteggio del prossimo 21 febbraio, quello che realmente interessa i viola. Qualche certezza c'è. Ad esempio un percorso completamente opposto rispetto agli austriaci, incontrabili solo in un'eventuale finale. In molti hanno gettato l'occhio al Chelsea, spauracchio della manifestazione e primo classificato nel girone. Gli inglesi sono opposti proprio al Vitoria Guimaraes nel tabellone. Portoghesi secondi all'ultimo tuffo a causa del gol subito nel finale dal Lugano. La Fiorentina, rispetto al Chelsea, non può ancora fare previsioni. Ma le ipotesi sono due. Se il 21 febbraio i viola capiteranno nella parte di tabellone dei Blues, potranno al massimo affrontare la squadra di Maresca in semifinale in un doppio confronto casa/trasferta. Se il sorteggio manderà la Fiorentina nella parte opposta del tabellone, l'incrocio potrebbe esserci solo nella finale di Breslavia. Tutto sommato non male. Oggi, come dicevamo, si sono svolti i sorteggi dei playoff (13 e 20 febbraio le gare di andata e ritorno): TSC Backa Topola -Jagiellonia Celje - APOEL Vikingur Reykjavík - Panathinaikos Gent - Real Betis Molde - Shamrock Rovers Omonia - PAFOS Borac - Olimpija Ljubljana Copenhagen - Heidenheim Alla Fiorentina interessano due partite da cerchiare di rosso. Quella tra Vikingur Reykjavík e Panathinaikos e quella tra Borac e Olimpija Ljubljana. Le due vincenti entreranno di diritto nel sorteggio del 21 febbraio e saranno accoppiate una alla Fiorentina e l'altra al Rapid Vienna. Inoltre, in quella occasione, si capirà anche l'esatta collocazione dei viola nel tabellone, se dal lato denominato 'silver' oppure da quello chiamato 'green'. Cosa aggiungere? Poco, se non che per quanto riguarda l'eventuale quarto di finale sulla strada della Fiorentina ci potrebbe essere una fra Lugano e Djurgarden. Ma fare previsioni fin lì è realmente troppo complesso.