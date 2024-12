Vitoria Guimaraes-Fiorentina, le formazioni ufficiali

Guimaraes (Portogallo), 19 dicembre 2024 – Vincere per assicurarsi il passaggio diretto agli ottavi di finale (in realtà per questo basterebbe un punto) e per conquistare il secondo posto nel girone, evitando così il Chelsea fino all’eventuale finale.

19:16 La formazione portoghese VITORIA GUIMARAES (4-3-3): Varela; M. Silva, T. Silva, Cesar, J.M. Mendes, Rivas, J. Mendes, Costa, Fernandes, G. Silva, Santos. Allenatore: Rui Borges 19:07 La formazione viola FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Dodò, Quarta, Comuzzo, Parisi, Richardson, Mandragora, Ikonè, Gudmundsson, Beltran, Kouame. Allenatore: Palladino