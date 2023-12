Christian Kouamé sposa Kaely Karelle: un matrimonio a sorpresa a Palazzo Vecchio.

Giornata speciale ieri per Christian Kouamé: poche ore dopo Fiorentina-Verona l’attaccante viola si è sposato in Palazzo Vecchio. Un matrimonio "a sorpresa" (non annunciato) per l’ivoriano, che domenica ha giocato tutto il secondo tempo della sfida con i gialloblù e ieri ha vissuto una giornata ricca di emozioni insieme alle neo-moglie, Kaely Karelle. Presenti alla cerimonia anche alcuni compagni di squadra, in particolare Ikoné, Duncan, Nzola e Maxime Lopez. Kouamé e sua moglie stanno insieme da diversi anni e hanno già due figli.

Abito bianco per l’attaccante della Fiorentina e della Costa d’Avorio, che a inizio dicembre aveva festeggiato le 100 presenze con la maglia viola. Anche il Sindaco di Firenze Dario Nardella ha voluto fare gli auguri all’attaccante ivoriano, tramite il suo profilo Instagram. "Davanti a Palazzo Vecchio una bella sorpresa: Kaely e Christian Kouamé, festeggiati dagli amici. Tanti auguri ai novelli sposi!", ha scritto Nardella pubblicando una foto in cui abbraccia il classe 1997.

Ale.Gue.