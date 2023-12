Concentrazione e obiettivi. Italiano chiede continuità. Inzaghi la partita perfetta

Vincenzo Italiano alla vigilia è rimasto in silenzio. Troppe partite e tante parole. Ha parlato giovedì sera, tornerà a farlo oggi dopo la gara contro la Salernitana. Energie tutte sul campo, d’altro canto la sfida contro i granata l’ha preparata in due allenamenti. La rifinitura di stamani sarà per lo più un risveglio muscolare e un ripasso sulle palle inattive. Troppo importante però fare una partita seria. Di quelle che piacciono a lui. In questi due giorni ha battuto il ferro sul tasto del cinismo e della concretezza. Serve quella per fare un salto in avanti e restare agganciati al treno europeo. Dopo il Genk ha sferzato Nzola e chiesto di più pure a Beltran, che si è acceso da rifinitore nell’azione che ha portato al rigore. Oggi manderà nuovi segnali alla squadra, le scelte offensive sono particolarmente attese.

Inzaghi, di contro, cerca continuità dopo il primo successo in campionato contro la Lazio. Sa bene di dover trovare la classica giornata perfetta per uscire indenne dal ‘Franchi’. "Per vincere dobbiamo fare come contro la Lazio, la partita perfetta. Dobbiamo sperare che loro non siano in grande giornata e noi al massimo". Profilo basso, anche se nel recente passato la Salernitana ha dato fastidio alla Fiorentina con il suo sistema di gioco. "Ho visto inizialmente il loro schieramento in Conference. Hanno avuto il giusto approccio e grande atteggiamento. So come giocano, so che sono molto forti sugli esterni e hanno la possibilità, grazie alla panchina profonda, di cambiare in corsa". Il monito finale non lascia spazio a interpretazioni. "Sappiamo la partita che dobbiamo fare ed è un’altra gara che dà stimoli. Abbiamo bisogno di punti".

Alessandro Latini