Fiorentina, Conference: a rischio la sede di Atene? Indiscrezioni sullo spostamento a Budapest, smentite ufficiali

Firenze, 11 maggio 2024 – A complicare l’avvicinamento dei tifosi viola alla finale di Atene di Conference League (29 maggio ore 21) non ci sono solo la caccia al biglietto a partire da lunedì 13 e la ricerca di voli e alberghi a prezzi non folli, ma anche questioni di ordine pubblico nella capitale greca. Già perché il fatto che la finale si giochi nello stadio dell’Aek di Atene potrebbe innescare una miccia esplosiva per la rivalità con l’Olympiacos, avversaria dei viola, che in quello stadio dei rivali (speriamo di no) potrebbe addirittura vincere la coppa. In più, preoccupano anche i tifosi del Panathīnaïkos che sono in conflitto con le altre due tifoserie.

Da qui l’ipotesi che vedrebbe l’Uefa pensare a uno spostamento a Budapest della finale, con disagi immaginabili per chi ha già comprato i voli. L’indiscrezione (subito circolata sul web) viene da fonti ungheresi, ma al momento è stata smentita ufficialmente da ogni parte, Fiorentina compresa. Nelle prossime ore o giorni sapremo dove si giocherà.