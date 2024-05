Conference league. Match point a Bruges. Viola per l’ultimo atto

La Fiorentina questa sera (18,45 in chiaro su tv8) ha a disposizione il match point per centrare la seconda finale consecutiva di Conference League. Con il Bruges assenti l’infortunato Riccardo Sottil e Gaetano Castrovilli che non fa parte della lista Uefa. I viola per accedere alla finale del 29 maggio ad Atene hanno a disposizione due risultati su tre dopo aver vinto l’andata per 3-2 grazie alle reti di Sottil, Belotti e Nzola.