"Coppa d'Africa 2024: Rompicapo per la Fiorentina a Gennaio"

La Coppa d’Africa 2024 rischia di complicare i piani della Fiorentina per il mese di gennaio. Domenica, proprio mentre i viola sfidavano il Verona, è arrivata la notizia della convocazione di Nzola da parte dell’Angola. Una convocazione che non era scontata, perché l’ex Spezia non ha un grande rapporto con la nazionale. Nzola infatti ha collezionato appena 6 presenze con la maglia dell’Angola (2 gol segnati), tra marzo 2021 e marzo 2023. Spesso non è stato chiamato, ma per questo importante appuntamento il Ct ha scelto anche lui. Il classe 1996 non ha ancora comunicato alla Fiorentina la sua assenza nel periodo in questione e non ha neanche celebrato la convocazione sui social, quindi c’è anche la possibilità che possa rinunciare alla Coppa d’Africa.

Discorso diverso per Kouamé: la Costa d’Avorio, che peraltro è il paese che ospiterà il torneo, non ha ufficializzato i convocati ma il classe 1997 rappresenta un giocatore importante per la sua nazionale (22 presenze e 3 gol) e quindi la chiamata arriverà. Ecco perché la Fiorentina rischia di essere "spuntata" nel mese di gennaio, con Nzola e Kouamé impegnati in Coppa d’Africa e Nico Gonzalez che sarà ancora alle prese col suo percorso di recupero. Come attaccante centrale resterà solo Beltran mentre per il ruolo di esterni ci saranno Ikoné, Sottil e Brekalo. Appena quattro giocatori per tre posti con tante partite ravvicinate e la necessità di gestire il minutaggio di tutti.

Un bel rompicapo per Italiano, che con ogni probabilità avrà bisogno di un aiuto dal mercato di gennaio. Il torneo inizierà sabato 13 gennaio e si concluderà domenica 11 febbraio ma i ritiri delle squadre inizieranno con anticipo. La permanenza in Costa d’Avorio di Nzola e Kouamé dipenderà da quanta strada faranno le loro nazionali ma il rischio di saltare molte partite c’è.

Alessandro Guetta