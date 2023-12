Coppa e Gonzalez. Italiano diviso a metà: "Spero sia presto qui»

Missione compiuta, con un pizzico di sofferenza e con l’apprensione per l’infortunio di Nico Gonzalez. Per il percorso in coppa, Vincenzo Italiano tira un sospiro di sollievo. "Siamo stati bravi a reagire allo svantaggio, siamo contenti di aver vinto il girone e di aver tolto due impegni a febbraio da un calendario già congestionato. E’ un aspetto importantissimo, anche se poi l’anno scorso abbiamo disputato quel turno in più e siamo arrivati in finale. Ma così almeno avremo più tempo per lavorare in settimana. E poi siamo contenti per essere cresciuti rispetto ad un anno fa, vincendo un girone più difficile da imbattuti".

Resta la macchia dell’infortunio di Nico Gonzalez. "Ha pagato quegli otto giorni a parte dove non ha potuto spingere - sospira Italiano -. Lo abbiamo tutelato a Roma, qui si sentiva bene. Credo si sia stirato il bicipite, speriamo di riaverlo il prima possibile. Per domenica con il Verona speriamo di recuperare i calciatori che sono rimasti a Firenze".

Il ‘bomber’ di coppa, Luca Ranieri. "Obiettivo centrato in pieno, lo stadio era caldo e la partita difficile. Ci abbiamo sempre creduto. Ringrazio Milenkovic per l’assist, è già la seconda volta. Io sono felice, mi sto togliendo delle belle soddisfazioni. C’è la voglia di prendersi un trofeo. Non sarà facile, ma pian piano ci costruiremo il nostro futuro. La Nazionale? Sarebbe un sogno, però adesso devo pensare solo alla Fiorentina".

Spazio poi a capitan Milenkovic. "Obiettivo raggiunto, siamo contenti. La fascia è sempre un orgoglio, un onore, e grazie a questi bellissimi tifosi che ci hanno sostenuto anche qui: non siamo mai soli". Infine una battuta di Daniele Pradè, che gioisce a metà. "Bravi i ragazzi e bravo il mister. La serata è stata un po’ rovinata dall’infortunio di Gonzalez: speriamo non sia grave".