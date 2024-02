Coppa Italia La squadra di Galloppa, dopo una gara quasi perfetta, supera i giallorossi e vede vicina la sesta finale consecutiva. La Primavera si prende l’andata contro la Roma

Fiorentina

3

Roma

1

FIORENTINA: Tognetti; Biagetti (76’ Maggini), Baroncelli, Romani, Fortini; Gudelevicius (64’ Vitolo), Harder; Sene, Rubino, Padilla (64’ Caprini); Braschi (64’ Kouadio). All. Galloppa.

ROMA: Marin; Mannini, Plaia (76’ Ienco), Keramitsis (80’ Graziani), Oliveras; Bah (46’ Golic), Vetkal (46’ Romano), Pisilli; Costa (71’ Marazzotti), Misitano, Pagano. All. Guidi.

Arbitro: Vogliacco di Bari.

Marcatori: 33’ Fortini, 35’ Harder, 44’ Rubino, 52’ Plaia.

FIRENZE - La Fiorentina Primavera vede vicina la sesta finale consecutiva di Coppa Italia. Nell’andata delle semifinali contro la Roma i baby di Galloppa si sono infatti imposti per 3-1 al Viola Park al termine di una prova pressoché perfetta, giocata contro un avversario sulla carta più forte che per l’occasione aveva addirittura richiamato in Under-19 alcuni giovani aggregati ormai da tempo in prima squadra. Niente però ha impedito a Biagetti e soci di superare i giallorossi, grazie a un tris micidiale in 11’ nel primo tempo realizzato da Fortini, Harder e il solito Rubino. A nulla è servita la rete (viziata peraltro da un fallo) di Plaia a inizio ripresa. La sfida di ritorno con la squadra dell’ex Guidi è fissata per il 21 febbraio, match in cui i viola avranno due risultati su tre - oltre al ko col minimo scarto - per centrare l’ultimo atto del torneo contro una tra Lazio e Torino (i granata ieri si sono imposti 3-1 a Formello). Per la Fiorentina, grazie al tris sui capitolini, si è trattata della quinta vittoria nelle ultime sette gare.

Andrea Giannattasio