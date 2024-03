Dall’errore con il West Ham alla finale di Atene. Mandragora prende la mira:: "Vogliamo arrivare in fondo»

Non chiedetegli di quel pallone sparato sul fondo a Praga contro il West Ham. Per Rolando Mandragora è una ferita aperta. "Ci penso spesso, è il rammarico più grande della mia carriera. Sono dispiaciuto, volevo fare meglio". Anche perché la squadra sta lavorando per tornare a giocare quel tipo di partita. "Capiterà un’altra occasione, magari proprio in finale. Stiamo preparando la partita come quelle importanti: non c’è niente da gestire, abbiamo troppa voglia di arrivare fino in fondo".

Ale. La.