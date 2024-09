Depositata alla Uefa. Ecco la lista per la Conference. Fuori Barak e Christensen

Esclusioni per ragioni di mercato (quattro i viola che non parteciperanno alla prosima Conference) e spazi lasciati liberi con i giovani viola ’appoggiati’ nella Lisa B e quindi utilizzabili. Sul proprio sito ufficiale, la Fiorentina ha reso nota la lista UEFA presentata in vista delle gare di Conference League, in programma da ottobre a dicembre.

Sono stati esclusi Sabiri, Barak, Brekalo e Christensen (tutti per motivi di mercato, in particolare il ceco e il croato potrebbero lasciare Firenze già nei prossimi giorni), mentre Kayode, Martinelli e Comuzzo per limiti d’età non figurano nell’elenco A, in quanto rientranti nella lista B – quindi arruolabili per la competizione -. Questa la lista ufficiale:

La lista A: Adli, Beltran, Bove, Cataldi, Colpani, Dodo, De gea, Gosens, Gudmundsson, Ikone’, Infantino, Kouame, Quarta, Moreno, Parisi, Pongracic, Richardson.

Formati in italia: Biraghi; Terracciano, Mandragora,Kean.

Formati nel club: Sottil, Ranieri.