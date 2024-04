Domani è già campionato. Jack, Belotti e pure Nzola. Tre incognite per Salerno. Ma Italiano farà turnover

"Ribadisco: non stiamo pensando solo alle coppe. In campionato vogliamo risalire in classifica". Parole di Vincenzo Italiano, pronunciate giovedì sera nel post partita. Idee chiare dunque per il tecnico viola, che non vuole mollare nessuna competizione. La Fiorentina è tornata subito in campo al Viola Park dopo i 120 minuti giocati contro il Viktoria Plzen. Oltre alla stanchezza dei giocatori, Italiano e lo staff medico dovranno fare i conti con alcune situazioni particolari. Belotti, per esempio, è da valutare. Contro il Viktoria Plzen ha stretto i denti, aveva un fastidio al quadricipite ma ha dato disponibilità e ha giocato 88 minuti. Bonaventura invece ha saltato la partita per un problema alla caviglia, resta da capire se può tornare a disposizione già per domani. E poi Nzola, che nella sfida europea non è andato neanche in panchina per motivi personali.

Se l’attaccante angolano sarà a disposizione potrebbe avere una chance. In difesa invece probabile un rientro dal primo minuto per Quarta. Diverse valutazioni in corso per Italiano che, nel decidere chi mandare in campo domani all’Arechi, dovrà gestire il minutaggio di alcuni giocatori anche in vista delle partite successive. La gara di Salerno infatti arriva tra due sfide fondamentali per la Fiorentina: la prima è andata nel verso giusto, la seconda sarà mercoledì prossimo a Bergamo, per provare a ottenere il pass per la finale di Coppa Italia.

Alessandro Guetta