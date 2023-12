Dopo la vittoria e le reti segnate contro la Salernitana. Beltran e Sottil, festa-gol sui social

Si esulta in campo e si esulta anche sui social. Nel calcio moderno ormai è così, già da diversi anni. Ed ecco dunque che Beltran e Sottil hanno esternato la loro gioia e la loro soddisfazione sui rispettivi profili Instagram, dopo i gol messi a segno domenica nel 3-0 maturato contro la Salernitana di Filippo Inzaghi. Beltran, al suo primo gol in Serie A, ha pubblicato alcune foto accompagnate dal seguente messaggio: "Avevamo bisogno di tornare alla vittoria in campionato! Andiamo tutti insieme". Tra i tanti commenti, da segnalare quello di Castrovilli, che ha voluto esaltare la prova dell’attaccante argentino.

Bel momento anche per Sottil, che dopo tante partite caratterizzate da prestazioni poco brillanti è riuscito a incidere con un gol spettacolare e un assist per Bonaventura. Il numero 7 viola ha usato l’emoji del pittore per celebrare la partita di domenica, la stessa emoji che aveva usato due giorni prima, alla luce dei fatti una sorta di presentimento. Il classe 1999 ha anche celebrato sui social un abbraccio con il compagno di squadra Ranieri. I due sono coetanei, sono entrambi cresciuti nel settore giovanile della Fiorentina e hanno vissuto dei prestiti in altre squadre, storie simili dunque per due ragazzi che oltre a essere compagni di squadra sono anche amici.

