E De Laurentiis fa le bizze. Venerdì 17? No, porta iella. Il Napoli chiede un cambio. Nasce il caso scaramanzia

Si può rimandare una partita per eptacaidecafobia? No tranquilli, non è un’offesa. L’eptacaidecafobia è la paura del numero 17, in particolare abbinato al venerdì. Ed è proprio intorno alla partita tra Fiorentina e Napoli, gara in programma venerdì 17 maggio 2024, che si sta scatenando un caso che forse non ha precedenti nella storia del calcio italiano. Il motivo? L’eptacaidecafobia della squadra partenopea appunto, che sta facendo di tutto per spostare la gara al sabato. Tutto nasce da un’iniziale richiesta alla Lega da parte della società viola dopo la notte di Brugge, che ha consegnato alla Fiorentina la certezza di disputare la finale di Atene, in programma il 29 maggio.

Per cercare di avere più tempo a disposizione, i gigliati hanno chiesto e ottenuto di poter giocare col Napoli il venerdì (nonostante la gara col Monza in programma domani), per far sì che l’ultima partita di campionato col Cagliari venga programmata prima. Questo appunto, permetterebbe alla squadra di Italiano di avere maggior tempo per preparare la sfida con l’Olympiakos. Tutto ok per la Lega, almeno fino a l’altro ieri, quando è stato pubblicato il programma della trentaseiesima giornata. Letto il programma, in casa Napoli è scattato l’allarme. D’altronde giocare di venerdì 17 per la città capitale della scaramanzia non è accettabile, e per questo motivo la società partenopea sta insistendo per spostare la partita a sabato 18 maggio.

Una situazione paradossale se si pensa che la Fiorentina, impegnata in una finale che può riscrivere non solo la storia viola ma anche quella del calcio italiano, potrebbe perdere giorni di riposo per motivi scaramantici. Ed è ancora più assurdo se si pensa che la Lega stia cercando di trovare un accordo con la stessa Fiorentina per accontentare le richieste del Napoli. Ulteriori sviluppi sono attesi per domani.

