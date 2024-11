E domenica c’è il Verona. Stadio già tutto esaurito. Altre 48 ore e poi la sosta

La marcia della Fiorentina riparte in campionato. Dall’Apoel al Verona con un paio di allenamenti a disposizione per preparare al meglio la sfida contro i gialloblù di Zanetti, reduci dalla bella vittoria interna contro la Roma. La sosta per gli impegni della Nazionale arriverà poi come una nuova benedizione. Sarà l’ultima prima di una fine d’anno assolutamente ricca di impegni per la Fiorentina, con anche la Coppa Italia dei gigliati che entrerà nel vivo. Un passo alla volta, la filosofia è sempre stata questa negli ultimi anni e così sarà ancora una volta. Al netto dei calciatori che Palladino dovrà prestare alle rispettive nazionali il gruppo potrà così ricaricare le batterie all’inizio della prossima settimana.

Stringere i denti e andare a tutta. E’ quello che ha chiesto il tecnico ai suoi ragazzi, per vivere una sosta ancora lassù, nei quartieri altissimi della classifica. Gli ottimi risultati di ottobre e novembre hanno spinto i tifosi a volerci essere a ogni costo domenica contro il Verona. Ieri la Fiorentina ha dichiarato il sold out del Franchi per la sfida di domenica, tanto che il club viola ha messo in vendita circa 400 biglietti di tribuna d’onore e tribuna vip a scarsa visibilità (le prime file a prezzo ridotto). Tagliandi che nelle prossime ore saranno polverizzati. Alla fine sugli spalti ci saranno poco meno dei 24.000 spettatori che il Franchi può attualmente contenere. Alcuni posti restano invenduti per motivi di sicurezza anche se la sfida con l’Hellas sarà occasione per dare nuova linfa a un gemellaggio storico fra le due tifoserie.

Alessandro Latini