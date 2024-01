"Empoli-Fiorentina: Valutazioni individuali dei giocatori e prestazione complessiva"

Terracciano 6. Sicuro. Faraoni 6. A volte sbanda un po’. M.Quarta 6. Inesauribile, ma sbaglia spesso. Ranieri 6. Sempre presente. Parisi 5. Fatica. Arthur 5,5. Poco incisivo. Duncan 6. Prova diversi affondi. Ikoné 5,5. Non colpisce. Bonaventura 6,5. Lucido. Nzola 6. Non punge. Beltran 5,5. Troppo arretrato. All. Italiano 6. Ci prova fino alla fine. M.Lopez 6, Nico G. 5, Barak, Mandragora, Milenkovic sv.