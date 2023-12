Enic Pino Firenze contro Sancat. Il derby che infiamma il girone B

Nel campionato di basket serie C girone B riflettori puntati stasera su l’atteso derby fiorentino Enic Pino Firenze-Sancat. Si gioca alle 18.30 al Pala Coverciano e il valore della sfida è rafforzato dal fatto che le due squadre sono prime a pari punti dopo 11 giornate, entrambe con 8 vittorie e 3 sconfitte. Al vertice con 16 punti anche la Mens Sana Siena in un campionato dagli alti valori tecnici. Interessante il confronto fra i coach Filippo Miniati del Pino Firenze e Simone Lilli e Nicola Poggi per la Sancat, in una partita aperta a ogni risultato e sicuramente lo spettacolo è assicurato. Da ricordare che nello scorso turno, al Palasancat, i ragazzi della prima squadra della Sancat di serie C avevano battuto la capolista Mens Sana Siena guadagnando così la testa della classifica in coabitazione con la stessa Siena e il Pino. Il team della Sancat ha sconfitto la Mens Sana per 88-73 al termine di una partita molto bella ed emozionante davanti a un numeroso pubblico. Ora il classico confronto fra due società, Pino Dragons e Sancat, che tengono in alto il nome del basket fiorentina da tanti anni con club seri e preparati.

F. Que.