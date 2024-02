Faraoni, più di un’opzione. Dodo possibile sorpresa

L’insolito recupero di stasera a Bologna ha finito per stravolgere anche il programma della vigilia viola. Non più il classico ritiro del giorno pregara direttamente in trasferta bensì una partenza prevista dal Viola Park solo per questa mattina alle 10 in direzione del capoluogo emiliano, dove la squadra (in hotel) attenderà poi la parte finale della marcia d’avvicinamento al derby dell’Appennino. Archiviata la fase di crisi, dunque, per Biraghi e compagni non sembra essere più tempo di bastone ma solo di carota. Visto che oltretutto i giocatori ieri hanno avuto l’opportunità di passare la notte in famiglia, con l’obiettivo di allentare la tensione in vista di una gara che mette in palio punti fondamentali nella rincorsa alla zona-Europa. E per la quale Vincenzo Italiano, rispetto alla partita di domenica con il Frosinone, sembra avere in mente una serie di cambi per fronteggiare l’undici che, al momento, sembra attraversare il miglior momento di forma di tutta la Serie A.

La sensazione è che la parola d’ordine alla base della squadra che sfiderà il Bologna sarà "esperienza". Un concetto che non potrà prescindere dalla contemporanea presenza in campo di tre tra i giocatori più maturi di tutta la rosa, ovvero Faraoni in difesa, Arthur a centrocampo e Bonaventura sulla trequarti. A lasciare spazio ai tre totem dovrebbero così essere Kayode, Mandragora e Beltran. In totale, sul campo, ci saranno ben 26 anni in più. Per il resto, nella formazione di partenza anti-rossoblù, si rivedrà Terracciano tra i pali, Milenkovic e Ranieri come coppia centrale (Martinez Quarta sarà out per squalifica) e Biraghi in difesa, con Duncan in mediana accanto all’ex Juventus. Sugli esterni, dopo l’ottima prova (con gol di entrambi) di domenica, viaggiano spediti verso la conferma sia Ikoné che Gonzalez - con riproposizione dell’argentino sulla sinistra - mentre per il ruolo di centravanti verrà confermato ancora dal 1’ Belotti. Solo stamani, infine, si saprà se Dodo potrà rientrare tra i convocati dopo cinque mesi di stop: il brasiliano, dovesse tornare in campo, ha nelle gambe circa 15’.

Andrea Giannattasio