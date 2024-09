Femminile. Arriva la Samp. Tonfo Champions da dimenticare

Archiviare e ripartire. Ma soprattutto imparare dagli errori. Mister De La Fuente ha dovuto gestire un momento non facile per la sua Fiorentina Femminile dopo i sette gol subiti dal Wolfsburg in Champions League. "Abbiamo rivisto la partita fino all’una e mezzo per capire gli errori e provare a eliminarli subito – ha spiegato il tecnico argentino – ma adesso dobbiamo pensare alla Sampdoria". E difatti è già tempo di campionato, lì dove la Fiorentina è a punteggio pieno dopo due giornate. Alle 18 al Viola Park arriva la Samp, nelle retrovie con un solo punto conquistato. "Ora la partita fondamentale è questa - spiega ancora De La Fuente - voltiamo pagina e torniamo al campionato. Mi aspetto tensione massima in campo: voglio determinazione per ritrovare la vittoria".

La formazione è una sorta di rebus, visto l’impegno di mercoledì in Germania e la successiva gara di campionato con la Juventus. De La Fuente non lascia particolari indicazioni. "Giocherà la formazione migliore".

Ale. La.