Femminile - La corsa per entrare nei gironi di Champions. Viola, c’è l’Ajax nel mirino. Grande attesa per la sfida

Ieri le ragazze di mister De La Fuente hanno avuto anche il tempo per visitare Copenaghen. Un modo per staccare la spina e allentare la tensione in vista del match di domani pomeriggio contro l’Ajax, penultimo ostacolo prima della fase a gironi di Champions League. La campagna danese per la Fiorentina Femminile è cominciata nel migliore dei modi. L’1-0 alle padrone di casa del Brondby firmato da Agnese Bonfantini ha regalato la finale di questo mini torneo. Livello che certamente si alza, ma la Fiorentina è decisa a dare battaglia. Rispetto alla sfida contro il Brondby servirà essere più ciniche. Nella ripresa il punteggio poteva essere arrotondato: clamoroso l’errore sottomisura di Johannsdottir che da pochi metri ha colpito il palo di testa.

Ieri mattina, come detto, ore libere per tutti, poi nel pomeriggio la squadra si è allenata sul campo: scarico per chi ha giocato mercoledì, seduta più intensa per le altre giocatrici.

Oggi è in programma la seduta di rifinitura. Ricordiamo la formula: la vincente di Fiorentina-Ajax approderà all’ultimo playoff (gara di andata e ritorno) il cui sorteggio è in programma per lunedì prossimo. Chiaro che le viola ambiscano a esserci per provare a dare l’assalto alla fase principale della competizione. Ma prima ci sono da superare le temibili olandesi. In caso di parità al 90’ supplementari e eventuali calci di rigore.