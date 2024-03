Femminile: oggi la semifinale d’andata di Coppa Italia. Juventus atto primo. Parisi: "Ci crediamo»

"Non ti accontenti, sei arrivata fino a lì e quindi quel passo in più lo vuoi fare: c’è un trofeo da raggiungere".

In questo caso la Coppa Italia femminile che Alice Parisi, 33 anni, centrocampista della Fiorentina Femminile, insegue con le le compagne a partire dalla sfida di andata della semifinale contro la Juventus. Appuntamento oggi alle 15 al Viola Park (stadio Curva Fiesole), mentre il ritorno a Torino sarà sabato 9 marzo.

Con che spirito affrontate la doppia sfida contro la Juventus?

"Sarà l’ambiente, comunque giochiamo l’andata in casa, sarà la stagione (in campionato) che sta andando particolarmente bene, ma si sente proprio serenità nel preparare qualsiasi partita. L’obiettivo di raggiungere questa semifinale è stato fortemente voluto. Ora ci aspettano due partite, anzi una partita su 180 minuti, che richiede un impegno e uno sforzo mentale e fisico importanti, però rimane una partita secca. Quindi perché non crederci?".

L’obiettivo minimo è la finale o avete già messo nel mirino la Coppa?

"L’abbiamo preparata come se fosse la partita della vita, ci si gioca una finale e per come sta andando l’anno avere questo obiettivo aiuta ad alzre sempre più l’asticella. Vincere la Coppa sarebbe, per l’anno che stiamo facendo, un grande traguardo".

Alice, lei come si sente in campo?

"Molto bene anche perché lavorare in una struttura come il Viola Park alleggerisce di molto lo sforzo fisico, è predisposto a farti dare il meglio. Questo aiuta anche mentalmente, vieni volentieri al lavoro e qui ciascuno può lavorare per arrivare a essere performante al suo 100%".

Marianna Grazi