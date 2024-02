Femminile. Roma non molla

Si chiude al terzo posto la regular season della Fiorentina Femminile. Nell’ultima gara prima della Poule Scudetto il big match del Viola Park (tanti tifosi presenti) è andato alla Roma, vittoriosa per 0-1 e saldamente al comando del torneo. Primo tempo dominato in lungo e in largo dalle giallorosse, che però hanno trovato il gol con Giugliano solo al termine della frazione. Partita più aperta nella ripresa, con la Fiorentina che ha provato spesso a distendersi. Occasioni da gol con Janogy e Johannsdottir, ma sopratutto le ragazze gigliate hanno avuto la sensazione di non essersi viste assegnare un calcio di rigore per fallo evidente di Linari su Longo.

"Nel primo tempo meglio loro, ma nella ripresa ho visto una squadra in grande crescita - spiega mister De La Fuente a fine gara -. Abbiamo avuto due palle gol, oltre a un rigore netto che non ci è stato assegnato e sul quale si è sentito anche il rumore del fallo dalla panchina. Se avessimo pareggiato non avremmo rubato niente. La Fiorentina ha dato grandi segnali di potersela giocare a viso aperto con tutte. Lo spirito deve essere sempre questo in vista dei prossimi impegni". Adesso testa alla semifinale di Coppa Italia con la Juventus (3 e 9 marzo), poi sarà la volta della Poule Scudetto.

Ale.Lat.