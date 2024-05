Fine stagione, che volata. Con l’Atalanta il 2 giugno. Venerdì 17 il Napoli in casa. Ma lunedì c’è già il Monza

Adesso è ufficiale: Atalanta-Fiorentina verrà recuperata domenica 2 giugno alle 18, sarà quella dunque la partita che chiuderà la stagione dei viola. Ieri la Lega Serie A ha ufficializzato anche data e orario di Fiorentina-Napoli, in programma venerdì 17 maggio alle 20:45 al Franchi. Adesso la squadra di Italiano ha un quadro più chiaro sul calendario di questo intenso finale di stagione, dato che resta da capire solo quando verrà giocata la partita in Sardegna contro il Cagliari. Il grande appuntamento però resta quello di Atene, la testa di tanti tifosi è già lì mentre la testa della squadra deve restare su queste tre partite di campionato che "accompagneranno" la Fiorentina alla grande sfida con l’Olympiakos, tre partite comunque importanti per la classifica, per il morale e non soltanto. Probabilmente si è basato proprio su questo concetto il discorso che Italiano ha fatto ieri alla squadra, alla ripresa dei lavori. Ieri infatti la Fiorentina è tornata in campo dopo la gioia per la qualificazione alla finale di Conference League.

Tecnico e giocatori si sono ritrovati nel pomeriggio al Viola Park, avendo negli occhi ancora le immagini dei tifosi in festa a Peretola nella notte tra mercoledì e giovedì. Lavoro defaticante per chi ha giocato 90 minuti in Belgio, allenamento regolare per gli altri calciatori. Bonaventura sta continuando il suo percorso di recupero, la volontà ovviamente è quella di non rischiare nulla, quindi Italiano aspetta di capire che segnali arriveranno dal classe 1989.

In vista della sfida con il Monza (fischio d’inizio lunedì sera alle 20:45) potrebbe tornare titolare Castrovilli, così come altri giocatori che hanno avuto meno spazio degli altri nelle ultime settimane. Per quanto riguarda i biglietti, ad ora sono attesi circa 22.000 tifosi lunedì sera sugli spalti del Franchi, un dato che potrebbe crescere ancora nei prossimi due giorni.

Alessandro Guetta