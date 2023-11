"Fiorentina: Biglietti per Fiorentina-Bologna senza Tessera del Tifoso" La Fiorentina informa che, per la partita di domenica 12 novembre, è possibile acquistare biglietti per il settore Curva Ferrovia anche senza tessera del tifoso. Per gli altri settori rimane l'impossibilità di acquisto per i residenti dell'Emilia Romagna.