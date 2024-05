Fiorentina-Brugge, sale la febbre del tifo. Tifosi belgi in piazza Indipendenza

Firenze, 2 maggio 2024 – Cresce l'attesa per Fiorentina-Brugge, inizio fissato alle 21 al Franchi. Da una parte la Fiesole che ha chiamato a raccolta tutti i tifosi viola: in programma una coreografia spettacolare, di quelle che lasciano sempre senza fiato. Per questo sarà possibile comprare una delle sciarpe che saranno vendute a 5 euro, sciarpe speciali legate alla sfida con i Belgi.

Davanti al presidente Rocco Commisso sarà dunque spettacolo; dall’altra parte i circa duemila sostenitori della “Venezia del Belgio” che qualche ora prima del match si sono riuniti in piazza Indipendenza.

E intanto il sindaco della città belga, Dirk De Fauw, si preoccupa per il match di ritorno perché ritiene che ai tifosi viola “lasciare tracce della loro presenza nella città che visitano".