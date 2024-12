Verso Fiorentina-Cagliari, Palladino: "Siamo concentrati. Gud è carico, Edo fa il tifo per noi"

Firenze, 7 dicembre 2024 - Ripartire dal campionato e dal Cagliari. L'imperativo è chiaro per la Fiorentina, reduce da una settimana complicata. Prima l'incidente occorso a Bove nella notte dell'Inter, poi l'eliminazione ai rigori in Coppa Italia nel derby contro l'Empoli. Adesso c'è voglia di riprendere quel cammino strepitoso che ha portato la squadra viola nelle vette altissime della classifica. Questa l'analisi della vigilia di mister Raffaele Palladino. “La squadra è concentrata sulla partita di domani, vogliamo fare un’ottima prestazione e portare punti a casa. Vogliamo riscattarci dall’eliminazione in coppa. Sappiamo che è stata una settimana difficile, ma la squadra sa che Edo sta bene, è tra noi, ci guarda e fa il tifo per noi”.

Come si riparte dopo la sconfitta contro l'Empoli?

“C’è da mantenere alta la concentrazione, è fondamentale, per tutti i 90 minuti. Con l’Empoli abbiamo pagato care alcune piccole disattenzioni, non ce lo possiamo permettere in campionato, affrontiamo una squadra che sta bene, è in salute, e proverà a sfruttare ogni nostro minimo errore”.

Come sta la squadra a livello fisico?

“La squadra sta bene, sta lavorando con grande intensità come sempre. Abbiamo la fortuna di avere una rosa molto ampia, costruita per far fronte a tanti impegni. Questa settimana sono contento perché abbiamo recuperato Gudmundsson, sta bene, è carico, si sta allenando con intensità. Anche Richardson sta bene. L’unico assente sarà Pongracic che ha preso un colpo sulla parte alta della coscia”.

Che partita si aspetta contro il Cagliari?

“E’ una squadra in salute, ha fatto una partita di alto livello con il Milan, con il Genoa ha pareggiato alla fine, con il Verona ha vinto. Una delle squadre che sta meglio fisicamente in Serie A, si difendono bene, giocano tanto sulle ripartenze. Sappiamo di affrontare una squadra complicata, ma noi dobbiamo fare la prestazione che sappiamo, abbiamo lavorato bene in questi giorni e abbiamo fame di tornare alla vittoria”.

Vuole mandare un messaggio ai tifosi dopo questa settimana complicata?

“I nostri tifosi sono sempre stati fantastici, sono quelli che hanno organizzato la motorinata fino ad Empoli, ci hanno seguito con tanto affetto. E poi a San Gallo il giovedì sera, ci stanno sempre vicino e ci danno grande amore. Da parte nostra li ringraziamo, sono sicuro che continueranno a darci grande amore, noi ci sentiamo parte di una grande famiglia, è come se fossero nostri fratelli e stiamo bene insieme a loro”.

Alessandro Latini