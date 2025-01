Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Avanti Henrique-Marì, si tratta. Ri-spunta Matic

Firenze, 10 gennaio 2025 - Il giorno di Folorunsho ha concluso un inseguimento durato diverse settimane da parte della Fiorentina. Non solo nella sessione invernale, il centrocampista del Napoli piaceva molto anche la scorsa estate. Da ieri sera è al Viola Park. Contratto fino a giugno, estendibile per altri quattro anni in caso di riscatto. Al Napoli 1 milione di prestito oneroso, la prossima estate si partirà da una base di riscatto di 8 milioni più un altro di bonus. Stamani le visite mediche al Viola Park e poi arriverà la firma sul contratto. In giornata anche il primo allenamento con i nuovi compagni e domani partirà con il gruppo per la trasferta di Monza in programma lunedì sera. Adesso gli occhi dei tifosi sono tutti puntati sull'affare Luiz Henrique. L'esterno brasiliano continua a essere prioritario nella testa dei dirigenti gigliati anche se quella di ieri è stata una giornata di stallo. Il borsino delle sensazioni è stabile. La trattativa resta complicata, con l'offerta viola ferma ancora intorno ai 20 milioni più bonus. Gli intermediari restano al lavoro per limare le richieste del Botafogo che si aggirano ancora sui 30 milioni, ma l'affare è complesso e richiede tempo al di là delle altre pretendenti. Il weekend di partite è destinato a frenare - come sempre - trattative e affari. La prossima settimana sarà importante da questo punto di vista. Ieri, a margine della riunione di Lega a Milano, Alessandro Ferrari ha smontato pubblicamente qualsiasi trattativa con il Monza per Pablo Marì. Parole tutto sommato giuste quando manca poco tempo alla partita proprio contro i brianzoli. Ma comunque di circostanza, perché alla Fiorentina piace il difensore spagnolo e Galliani non ha alzato alcun muro: sa bene che lo perderebbe a parametro zero fra pochi mesi. Resta una situazione da monitorare, che potrebbe anche chiudersi a ridosso (o subito dopo) la sfida di lunedì sera. Sempre in entrata si vocifera la possibilità che la Fiorentina prenda un altro centrocampista dopo Folorunsho. Del Monza piace sempre Bondo, mentre ieri è ri-spuntato Matic. Si registra poco sul fronte delle uscite. Biraghi aspetta sempre il Bologna, per Ikoné e Koume sono arrivate richieste di prestito rispedite al mittente perché la Fiorentina vuole monetizzare dalla loro cessione per poter aumentare l'offerta per Luiz Henrique. Anche la situazione Parisi-Como rimane in standby.