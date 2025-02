Fiorentina-Como, viola affamati di Europa. Probabili formazioni e tv

Firenze, 16 febbraio 2025 – Como, Verona e Lecce: da questo tris di sfide con avversari sulla carta abbordabili (e anche per questo “pericolosissimi”) uscirà con più certezza la dimensione della Fiorentina, quali potranno essere le sue ragionevoli ambizioni e quali i sogni. A partire dall’obiettivo Europa, possibilmente la Champions. Si comincia oggi al “Franchi” (ore 12.30, diretta tv su Dazn) sfidando il Como, squadra molto interessante, ben allenata da Fabregas, che sta lottando con tenacia e qualità per salvarsi e schiera un talento come Nico Paz.

Il tecnico viola Palladino dovrebbe sostituire Kean (squalificato) con Beltran, buttando nella mischia Fagioli e Zaniolo per la prima volta in viola dall’inizio.

Probabili formazioni

FIORENTINA (4-4-2): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Colpani, Mandragora, Fagioli, Folorunsho; Zaniolo, Beltran. Allenatore: Palladino.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Dossena, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Strefezza; Cutrone. Allenatore: Fabregas.

Arbitro: Piccinini di Forlì