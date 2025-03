Le mosse di Gasp. Pasalic con De Roon. Lookman a pressare

Alla fine Mateo Retegui e Juan Cuadrado sono partiti alla volta di Firenze, recuperati in extremis e convocati da Gian Piero Gasperini. La corsa contro il tempo in casa Atalanta ha portato dunque i suoi frutti, anche se l’attaccante della Nazionale e l’ex esterno viola dovrebbero partire dalla panchina. Il piano partita di Gasperini sembra chiaro, così come la formazione che dovrebbe scendere in campo questo pomeriggio al Franchi. Davanti a Carnesecchi troveranno spazio Djimsiti (recuperato dopo il problema accusato in nazionale), Hien e Kolasinac. Sugli esterni Bellanova e Zappacosta, con Ruggeri che scalpita ma che alla fine dovrebbe andare in panchina. In mezzo solo certezze, con Pasalic che sarà chiamato a sostituire Ederson al fianco di De Roon. L’attacco, come spesso accade, è un mezzo rebus viste le tante pedine fra cui Gasperini può scegliere sulla trequarti. Con Samardzic e Maldini che viaggiano verso l’esclusione, dovrebbe essere Brescianini il prescelto per fare da elastico tra centrocampo e trequarti, con Lookman a sostegno di De Ketelaere, nella non troppo inedita versione centravanti.

Assente in panchina Gian Piero Gasperini, e anche questa al Franchi non è una novità. Il tecnico atalantino (in odore di addio a fine stagione) si sistemerà in uno Sky Box, in costante collegamento con i suoi assistenti in panchina. La squadra sarà guidata dal vice Tullio Gritti.

Alessandro Latini