"Fiorentina contro Atalanta: il primo atto di una sfida intensa e delicata"

Il primo atto di Firenze "versus" Gasperini andrà in scena domani pomeriggio e, per certi aspetti, resterà un evento unico nel suo genere. Visto che poi, nei successivi due impegni che vedranno protagonista la Fiorentina contro l’Atalanta (nelle semifinali di Coppa Italia, con andata al Franchi il 3 aprile e ritorno a Bergamo il 24) il tecnico nerazzurro - da sempre uno degli avversari più punzecchiati da parte del tifo viola - sarà squalificato e dunque costretto ad assistere dalla tribuna a 180’ di fuoco che regaleranno un posto nella finale di Roma.

Di fatto, però, quello di domani contro la Dea (l’unica squadra italiana assieme alla Fiorentina ad essere ancora impegnata su tre fronti: Serie A, trofeo nazionale e torneo Uefa) sarà il primo di tre faccia a faccia che riguarderanno la formazione di Italiano e quella del Gasp nell’arco di appena 38 giorni e sarà con buona probabilità il più delicato di tutti, almeno per i viola. Visto che il match del Gewiss mette in palio sia punti pesanti in chiave zona-Europa League che, soprattutto, la possibilità per Biraghi e soci di vincere un altro scontro diretto dopo quello con la Lazio (in caso di successo la Fiorentina si porterebbe a -1 dall’Atalanta).

Una gara mai banale quella di Bergamo, dove oltre alla rivalità tra tifoserie resiste da qualche tempo anche quella tra società. Specie dopo quanto accaduto lo scorso campionato, quando i cori di discriminazione razziale scanditi dalla curva nerazzurra verso Commisso (che fecero il paio con quelli del settembre 2021 all’indirizzo di Vlahovic) non furono condannati dalla dirigenza bergamasca. C’è un aspetto, tuttavia, sul quale Italiano proverà a far leva - nella speranza di tornare a ottenere un successo in trasferta che manca dal 22 dicembre - ed è la sua tradizione favorevole con l’Atalanta, la squadra delle sette sorelle contro cui il tecnico ha ottenuto più vittorie (4, tutte da quando è a Firenze). Al Viola Park sono d’obbligo i debiti scongiuri.