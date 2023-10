Fiorentina-Cukaricki 6-0: viola travolgenti, Beltran si sblocca con una doppietta

Firenze, 26 ottobre 2023 – Sarebbe bastato anche un 1-0, ma la Fiorentina per non sbagliarsi (e per cancellare la serataccia contro l’Empoli) di rete ne fa sei, travolge il Cukaricki e riapre la porta dell’Europa. Ora, nel girone dei viola in Conference League ci sono tre squadre in testa a quota 5 punti: Genk e Ferencvaros (che hanno pareggiato) e i gigliati, appunto.

In un 6-0 c’è poco da commentare, ma stasera spicca la doppietta di Beltran che finalmente si sblocca e il secondo gol è un pallonetto da 25 metri.

La partita è un monologo viola, ancor più accentuato quando sul 3-0, i serbi restano in 10 per l’espulsione di Subotic dopo un brutto fallo su Beltran al 38’. Nei primi minuti un altro brutto fallo aveva costretto Kayode a uscire e questa è l’unica nota stonata.

Ottima prova del collettivo e dei singoli contro un avversario oggettivamente modesto, ma questo non deve sminuire la grande serata viola con una squadra ben motivata e schierata da Italiano che tiene (giustamente) Gonzalez in panchina per farlo rifiatare. A segno vanno anche Ikoné, Sottil (capolavoro su punizione), Quarta (gol da rapinatore d’area di rigore) e Maxime Lopez, ottimo in regia.

Ora testa alla sfida di lunedì in casa della Lazio.

LA DIRETTA