Fiorentina, ecco i settori che resteranno chiusi al “Franchi”. Capienza di 22.000 spettatori

Firenze, 13 giugno 2024 - Nel giorno in cui la Fiorentina ha deciso di depositare un ricorso cautelare d'urgenza al Tribunale di Firenze per chiedere la sospensione dei lavori allo stadio 'Franchi', lo stesso club ha voluto informare i propri tifosi di quelli che saranno i settori del Franchi a disposizione per la vendita di abbonamenti e biglietti. La capienza passerà dai 34.000 spettatori attuali, a circa 22.000. La Fiorentina, per bocca del suo direttore generale Alessandro Ferrari, ha quantificato il danno economico tra i 9 e i 13 milioni di euro. Questo per quanto riguarda la prossima stagione, perché quella successiva attualmente rimane un'incognita sul fronte di dove giocherà la squadra viola. "ACF Fiorentina informa che, in base alla convezione firmata con il Comune di Firenze per la stagione calcistica 2024/25, queste sono, al momento, le informazioni a disposizione del Club e le porzioni dei settori (le aree non colorate sulla mappa) che verranno escluse dalla possibilità di vendita". Il club pubblica la mappa che vedete nell'immagine, dove si nota che praticamente mezzo stadio non sarà disponibile per accogliere spettatori. I tifosi della Fiesole passeranno in Curva Ferrovia. Indisponibili anche due settori di Tribuna Esterna, la Maratona Laterale al confine con la Curva Fiesole e tre settori di Maratona con il relativo Parterre. La Campagna Abbonamenti dovrebbe iniziare intorno ai primi giorni di luglio, ma su di essa pende a questo punto una grande incognita. Alessandro Latini