Fiorentina, ecco il primo acquisto. Faraoni arriva in prestito dal Verona

Firenze, 12 gennaio 2024 – La Fiorentina ha chiuso per il primo colpo in entrata del mercato invernale. Si tratta di Davide Faraoni, esterno destro classe ‘91, ormai ex capitano del Verona con il quale in questa stagione ha collezionato 11 presenze (1 assist). Si era capito da giorni che sarebbe stato il primo a essere annunciato.

L’esterno, atteso già in serata a Firenze, arriva con la formula del prestito di riscatto e già da domani sarà a disposizione di Italiano. Certa dunque anche la sua partenza – nella giornata di lunedì – alla volta dell’Arabia Saudita, dove la Fiorentina si giocherà la Supercoppa.